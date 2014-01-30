FACUA Madrid pide que se depuren responsabilidades tras morir una niña en un parque infantil de Rivas
La asociación reivindica a las autoridades que establezcan una regulación específica para este tipo de recintos que ayude a evitar tragedias como ésta.
FACUA.org
Madrid-30/01/2014
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La asociación pide que se aclaren cuáles fueron las características de la inspección que, según el Ayuntamiento, había realizado la empresa instaladora sobre el columpio pocos días antes del accidente. | Foto: 20minutos.es (CC)
FACUA Madrid pide que se depuren responsabilidades por el fallecimiento de una niña de 11 años en un parque de Rivas-Vaciamadrid tras caerle encima este miércoles el columpio en el que jugaba.
La asociación pide que se abra una investigación que determine