Nuestras accionesTras caerle un columpio encima

FACUA Madrid pide que se depuren responsabilidades tras morir una niña en un parque infantil de Rivas

La asociación reivindica a las autoridades que establezcan una regulación específica para este tipo de recintos que ayude a evitar tragedias como ésta.

FACUA.org
Madrid-30/01/2014
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FACUA Madrid pide que se depuren responsabilidades por el fallecimiento de una niña de 11 años en un parque de Rivas-Vaciamadrid tras caerle encima este miércoles el columpio en el que jugaba.

La asociación pide que se abra una investigación que determine

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