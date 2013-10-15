FACUA Madrid rechaza la aprobación de la tarifa plana del taxi hacia el aeropuerto
La asociación advierte de que perjudica a los usuarios que inicien el servicio cerca del aeródromo y critica los suplementos que existen en estos recorridos.
FACUA.org
Madrid-15/10/2013
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FACUA Madrid rechaza la aprobación de una tarifa plana del taxi de 30 euros en los recorridos entre la almendra central de la ciudad y el aeropuerto de Barajas. La medida ha sido acordada por la Asociación Gremial del Taxi, la Federación Profesional del Taxi y el delegado del