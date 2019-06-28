FACUA Madrid reclama al Love the Tuenti's Festival que permita la entrada de alimentos y bebidas
La asociación reivindica además que la organización reconozca el derecho de los asistentes a canjear la moneda propia creada 'ad hoc' que no se utilice durante el evento.
FACUA.org
Madrid-28/06/2019
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FACUA Madrid ha denunciado al Love the Tuenti’s Festival que tiene lugar este viernes 29 y sábado 30 de junio en el recinto ferial Ifema de la capital por impedir el acceso con comida y bebida del exterior a sus instalaciones. La asociación ha enviado un requerimiento a Sharem