Nuestras accionesCuenta ya con más de 35.000 asociados y cuatro delegaciones territoriales

FACUA Madrid, reconocida por el Ayuntamiento de la capital como entidad de interés público municipal

Esta distinción va dirigida a entidades y colectivos cuyos fines tienden a promover el interés general y fomentar la defensa de los consumidores, en otras cuestiones.

FACUA.org
Madrid-15/04/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Madrid ha obtenido el reconocimiento por parte del Ayuntamiento de la capital como entidad de interés público municipal. Esta distinción va dirigida a aquellas entidades y colectivos inscritos en el Censo Municipal de Entidades cuyos fines tienden a promover el inter&ea

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos