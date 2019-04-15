FACUA Madrid, reconocida por el Ayuntamiento de la capital como entidad de interés público municipal
Esta distinción va dirigida a entidades y colectivos cuyos fines tienden a promover el interés general y fomentar la defensa de los consumidores, en otras cuestiones.
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Madrid-15/04/2019
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