Nuestras acciones

FACUA Madrid se suma a la Plataforma en Defensa de Madrid Central

La asociación defiende el mantenimiento de la medida, que ha demostrado su eficacia para mejorar la salud de los usuarios, la calidad del aire y del medio ambiente de la capital.

FACUA.org
Madrid-09/07/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Madrid se ha sumado a la Plataforma en Defensa de Madrid Central. La asociación ha decidido incorporarse a este movimiento que aglutina a más de 80 organi

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos