FACUA Madrid se suma a la Plataforma en Defensa de Madrid Central
La asociación defiende el mantenimiento de la medida, que ha demostrado su eficacia para mejorar la salud de los usuarios, la calidad del aire y del medio ambiente de la capital.
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Madrid-09/07/2019
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Imagen de la manifestación en defensa de Madrid Central del pasado 29 de junio. | Imagen: Flickr.com/fotosdecamisetas (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA Madrid se ha sumado a la Plataforma en Defensa de Madrid Central. La asociación ha decidido incorporarse a este movimiento que aglutina a más de 80 organi