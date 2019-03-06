FACUA Madrid urge a Sanidad a terminar el recorte horario en los centros de salud de Atención Primaria
La asociación recuerda que este recorte horario perjudica a los usuarios, que se ven obligados a acudir a los servicios de urgencia con mayor frecuencia y los terminan saturando.
FACUA.org
Madrid-06/03/2019
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FACUA Madrid urge a la Consejería de Sanidad que los catorce centros de salud de la Comunidad de Madrid que aún mantienen el recorte horario en las citaciones a los pacientes vuelvan al habitual, es decir, hasta las 21.00 de la noche.
La asociación recuerda que este re