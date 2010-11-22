FACUA Madrid y la Federación de Comercio Agrupado y Mercados de la Comunidad de Madrid firman un convenio de colaboración
Ambas partes coinciden en señalar el Sistema Arbitral de Consumo como un procedimiento útil y eficaz en la resolución de reclamaciones.
FACUA.org
Madrid-22/11/2010
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FACUA Madrid y la Federación de Comercio Agrupado y Mercados de la Comunidad de Madrid, Cocam, han firmado un convenio de colaboración.
A través de este acuerdo, suscrito por la secretaria general de FACUA Madrid, María del Carmen Prades, y el presidente