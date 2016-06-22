FACUA Málaga aconseja reclamar a Vueling gastos y compensaciones por las cancelaciones
La asociación recuerda a los usuarios afectados por los vuelos suspendidos en las últimas horas que pueden exigir la devolución del billete y los gastos derivados, así como una compensación de 250 euros.
FACUA.org
Málaga-22/06/2016
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Casi 40 personas que debían examinarse de unas oposiciones en Asturias, afectadas. | Imagen: flickr.com/stmaartenpiloot (CC BY-NC 2.0)
FACUA Málaga aconseja a los usuarios que hayan resultado afectados por las cancelaciones que Vueling ha hecho de varios vuelos en las últimas horas, y que debían operar desde el aeropuerto de la capital malagueña, que presenten una reclamación a la compañ