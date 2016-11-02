FACUA Málaga apuesta por la recuperación de los terrenos de Repsol como zona verde
La asociación respalda la iniciativa presentada por la Plataforma Bosque Urbano Málaga y considera inexcusable la celebración de una consulta popular.
FACUA.org
Málaga-02/11/2016
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FACUA Málaga respalda la propuesta lanzada por la Plataforma Bosque Urbano Málaga de recuperar como zona verde los terrenos de Repsol, ya que ello procuraría multiples benficios a los malagueños y malagueñas, en especial a los vecinos de los distritos Cruz de Hu