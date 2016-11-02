Nuestras accionesLa media de metros cuadrados por habitantes, por debajo del mínimo

FACUA Málaga apuesta por la recuperación de los terrenos de Repsol como zona verde

La asociación respalda la iniciativa presentada por la Plataforma Bosque Urbano Málaga y considera inexcusable la celebración de una consulta popular.

FACUA.org
Málaga-02/11/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Málaga respalda la propuesta lanzada por la Plataforma Bosque Urbano Málaga de recuperar como zona verde los terrenos de Repsol, ya que ello procuraría multiples benficios a los malagueños y malagueñas, en especial a los vecinos de los distritos Cruz de Hu

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos