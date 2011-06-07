FACUA Málaga asiste a una reunión del Foro de Seguimiento del Saneamiento Integral de la Costa del Sol
Este Foro vigila e insiste en el desarrollo de las obras hidráulicas necesarias y destinadas a mejorar la calidad de estas aguas.
FACUA.org
Málaga-07/06/2011
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José Luis Sánchez, directivo de FACUA Málaga, ha asistido, el 3 de junio, a una reunión del Foro de Seguimiento del Saneamiento Integral de la Costa del Sol. La Asociación forma parte del mismo junto a organizaciones empresariales, sindicales y