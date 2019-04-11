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FACUA Málaga celebra su 36ª Asamblea General de Socios

La asociación ha aprobado el balance de cuentas y la Memoria de Actividades 2018, así como la propuesta de acciones y el presupuesto previsto para 2019.

FACUA.org
Málaga-11/04/2019
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FACUA Málaga ha celebrado su 36ª Asamblea General de Socios. El acto tuvo lugar este miércoles 10 de abril en el salon de actos del Distrito Centro, situado en el Mercado de la Merced de la capital.

Los socios aprobaron por unanimidad las Cuentas Anuales y la Memoria de

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