FACUA Málaga considera abusiva la subida de tarifas de la Autopista del Sol Málaga-Estepona en verano
La asociación pide explicaciones a Fomento, y ve injustificable el incremento del precio por uso de una infraestructura básica de transporte entre los dos municipios.
FACUA.org
Málaga-10/05/2017
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