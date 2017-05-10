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FACUA Málaga considera abusiva la subida de tarifas de la Autopista del Sol Málaga-Estepona en verano

La asociación pide explicaciones a Fomento, y ve injustificable el incremento del precio por uso de una infraestructura básica de transporte entre los dos municipios.

FACUA.org
Málaga-10/05/2017
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FACUA Málaga considera abusivo el incremento de tarifas de la AP-7 (Autopista del Sol) entre los municipios de Málaga y Estepona durante los periodos de Semana Santa (ampliada a una semana más y por lo tanto de quince días de duración) y verano. La asociaci&oacu

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