FACUA Málaga desarrolla talleres formativos sobre derechos de los usuarios en la contratación de seguros
Las actividades se dirigen a adultos residentes en la capital malagueña.
FACUA.org
Málaga-24/09/2019
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FACUA Málaga ha puesto en marcha talleres formativos sobre derechos de los consumidores en la contratación de seguros. Las actividades están dirigidas a adultos que residan en la capital malagueña.
Con el nombre Derechos de los Usuarios en la Contrataci&oacu