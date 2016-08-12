Nuestras accionesLos pacientes y trabajadores denuncian grandes retrasos

FACUA Málaga exige soluciones a Salud ante el desastre en la asistencia de la quimioterapia

La asociación anima a los usuarios a reclamar en los centros sanitarios la falta de profesionales, horas de espera excesivas, retrasos en pruebas diagnósticas, y otros déficits asistenciales sufridos.

FACUA.org
Málaga-12/08/2016
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FACUA Málaga exige a la Consejería de Salud que ofrezca soluciones a los injustificados retrasos que están sufriendo los tratamientos programados de quimioterapia para los pacientes de cáncer en el Hospital regional.

Según han denunciado públicamen

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