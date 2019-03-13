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FACUA Málaga ofrece una conferencia sobre consumo responsable en el Ateneo

Impartida por Conchi Hidalgo, vicepresidenta de la asociación, el evento se incluye en el Ciclo de Cultura Alimentaria y Ciudadanía del centro cultural.

FACUA.org
Málaga-13/03/2019
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FACUA Málaga ofreció este martes una conferencia sobre consumo responsable en el Ateneo de la capital. Conchi Hidalgo, fundadora, primera presidenta y actual vicepresidenta de la asociación, fue la encargada de impartirla. La presentación corrió a cargo d

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