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FACUA Málaga pone en marcha nuevos talleres de consumo responsable para estudiantes

Las actividades están dirigidas a jóvenes mayores de catorce años para sensibilizarlos acerca de formas de producción y comercialización más sostenibles.

FACUA.org
Málaga-19/09/2019
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FACUA Málaga ha puesto en marcha nuevos talleres sobre consumo responsable en institutos de la capital para estudiantes.

Con el nombre Consumo Responsable y Derechos de los Consumidores, las actividades están dirigidas a jóvenes mayores de catorce años

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