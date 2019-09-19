FACUA Málaga pone en marcha nuevos talleres de consumo responsable para estudiantes
Las actividades están dirigidas a jóvenes mayores de catorce años para sensibilizarlos acerca de formas de producción y comercialización más sostenibles.
FACUA.org
Málaga-19/09/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Málaga ha puesto en marcha nuevos talleres sobre consumo responsable en institutos de la capital para estudiantes.
Con el nombre Consumo Responsable y Derechos de los Consumidores, las actividades están dirigidas a jóvenes mayores de catorce años