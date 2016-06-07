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FACUA Málaga promueve la recogida de firmas para la municipalización de Limasa

La asociación se suma a la plataforma que reclama una gestión pública para la empresa de limpieza, lo que supondría un ahorro de hasta 12 millones de euros anuales para los malagueños.

FACUA.org
Málaga-07/06/2016
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FACUA Málaga se ha adherido a la plataforma limasapublica.es para pedir la municipalización de la empresa encargada de los trabajos de limpieza. En la citada web, en la que todos los usuarios que lo desee

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