Nuestras accionesEn la contratación de servicios y compra de bienes

FACUA Málaga realiza una campaña en mercadillos para contar a los usuarios cómo reclamar ante los abusos

La asociación lleva a cabo esta acción divulgativa desde julio, que se extenderá durante agosto y septiembre, por Torremolinos, Marbella, Fuengirola, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Benalmádena y Mijas.

FACUA.org
Málaga-01/08/2019
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FACUA Málaga desarrolla una campaña informativa en mercadillos de diversos municipios de la provincia para explicar a los usuarios cómo reclamar frente a los abusos que sufren en la contratación de servicios y compra de bienes.

La asociación lleva a cabo

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