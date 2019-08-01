FACUA Málaga realiza una campaña en mercadillos para contar a los usuarios cómo reclamar ante los abusos
La asociación lleva a cabo esta acción divulgativa desde julio, que se extenderá durante agosto y septiembre, por Torremolinos, Marbella, Fuengirola, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Benalmádena y Mijas.
FACUA.org
Málaga-01/08/2019
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Imagen: FACUA Málaga.
FACUA Málaga desarrolla una campaña informativa en mercadillos de diversos municipios de la provincia para explicar a los usuarios cómo reclamar frente a los abusos que sufren en la contratación de servicios y compra de bienes.
La asociación lleva a cabo