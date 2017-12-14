Nuestras accionesAhorro de entre 21 y 47 millones con la municipalización, según Limasa

FACUA Málaga rechaza la privatización de la limpieza viaria en el Ayuntamiento de la capital

La asociación lamenta la pérdida de oportunidad para prestar un servicio de mayor calidad y a un menor coste para los contribuyentes.

FACUA.org
Málaga-14/12/2017
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FACUA Málaga rechaza la privatización de los servicios de limpieza viaria del Ayuntamiento de la capital. En abril acababa el periodo de concesión de dichos servicios, que se prestaban con una gestión público-privada al 51%-50%. Este modelo garantizaba, a costa

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