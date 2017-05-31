FACUA Málaga se suma a la II Marcha en Bici por un pulmón verde para la capital
Se celebrará el próximo sábado 3 de junio en los antiguos terrenos de Repsol. La organización corre a cargo de la Mesa por el Bosque Urbano para Málaga.
FACUA.org
Málaga-31/05/2017
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FACUA Málaga se sumará a la II Marcha en Bici por un pulmon verde para la capital malagueña, prevista para el próximo sábado 3 de junio a partir de las 11 de la mañana con salida desde el Jardín de la Abadía, en los antiguos terrenos de Reps