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FACUA muestra su moderada satisfacción por la decisión del abogado del TJUE sobre las hipotecas al IRPH

Su dictamen, no vinculante, podría abrir la puerta a anular este índice en los prestamos por su falta de transparencia.

FACUA.org
Europa-10/09/2019
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FACUA-Consumidores en Acción muestra su moderada satisfacción ante el informe del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Maciej Szpunar, que este martes ha cuestionado la transparencia del Índice de

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