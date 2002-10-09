FACUA.org, el primer portal dedicado a la información y defensa del consumidor, supera las 100.000 visitas
El portal cuenta entre sus contenidos con un canal de noticias, un sitio de denuncias y ocho canales temáticos.
FACUA.org
España-09/10/2002
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FACUA.org, el primer portal de Internet en español dedicado a la información y defensa del consumidor, ha superado las primeras 100.000 visitas desde su puesta en funcionamiento, el pasado 14 de diciembre. El portal, que en el último mes recibió una media de 634