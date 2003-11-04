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FACUA.org supera su primer medio millón de visitas

Se ha consolidado como uno de los principales portales en español dedicados a la información y defensa de los consumidores.

FACUA.org
España-04/11/2003
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El portal FACUA.org ha superado su primer medio millón de visitas. Consolidado como uno de los principales portales de Internet en español dedicados a la información y defensa de los consumidores, el sitio ha incrementado sus visitas mensuales en un 50% desde el pasado

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