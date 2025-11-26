Nuestras acciones

FACUA participa en dos foros sobre consumo organizados por el Gobierno y el Congreso de Perú

Portavoces de la asociación han intervenido en un foro internacional de la Comisión de Defensa del Consumidor y en el III Congreso Nacional de Consumo organizado por Indecopi.

Internacional-26/11/2025

FACUA-Consumidores en Acción ha participado en noviembre en el Foro Internacional 15 años del Código de Protección y Defensa del Consumidor de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República y en el III Congreso Nacional de Consumo del Instituto Nacional de Defensa de

