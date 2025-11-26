FACUA participa en dos foros sobre consumo organizados por el Gobierno y el Congreso de Perú
Portavoces de la asociación han intervenido en un foro internacional de la Comisión de Defensa del Consumidor y en el III Congreso Nacional de Consumo organizado por Indecopi.
26/11/2025
FACUA-Consumidores en Acción ha participado en noviembre en el Foro Internacional 15 años del Código de Protección y Defensa del Consumidor de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República y en el III Congreso Nacional de Consumo del Instituto Nacional de Defensa de