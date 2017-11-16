FACUA participa en una jornada de la CNMC sobre el uso de líneas 902 y los cambios de compañía
Organizadas en colaboración con el Consejo de Consumidores y Usuarios, tratarán la gestión de los servicios de atención al cliente, así como los problemas de los usuarios para modificar sus suministros.
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España-16/11/2017
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