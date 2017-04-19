FACUA pedirá a Castilla-La Mancha medidas contra el fraude en la comercialización de electricidad y gas
La asociación forma parte de la comisión del eje estratégico 'Industrialización y modelo energético', uno de los siete en torno a los que gira el Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha.
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Castilla-La Mancha-19/04/2017
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El secretario general de FACUA Castilla-La Mancha, Florencio Pérez Ciurana, participará este miércoles, 19 de abril, en la puesta en funcionamiento de la comisión de seguimiento del Eje 5 (Industrialización y modelo energético) del Pacto