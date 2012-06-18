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FACUA, perpleja ante la eliminación de casi todas las campañas contra la violencia machista de la nueva web del Ministerio de Ana Mato

Espera que la titular de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad rectifique la medida de inmediato.

FACUA.org
España-18/06/2012
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FACUA-Consumidores en Acción muestra su perplejidad ante la eliminación de casi todas las campañas de sensibilización contra la violencia machista desarrolladas por el Gobierno anterior en la nueva web del

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