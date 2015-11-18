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FACUA pide 24 años de cárcel y 20 millones de euros para los responsables de Afinsa

La asociación representa a más de mil afectados en el juicio que arranca este jueves en la Audiencia Nacional por el fraude en la venta de sellos de una empresa que operó entre 1980 y 2006.

FACUA.org
España-18/11/2015
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FACUA-Consumidores en Acción pide 24 años de cárcel y 20 millones de euros en concepto de responsabilidad civil para los autores del fraude de Afinsa. La asociación representa a más de

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