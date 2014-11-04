FACUA pide a Bruselas que intervenga ante la ilegalidad de las tarifas de luz y gas en España
La asociación recuerda a la Dirección General de la Energía de la Comisión Europea que una reciente sentencia del TJUE señala que los usuarios deben ser informados antes de que entre en vigor cualquier subida de precios.
FACUA.org
España-04/11/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Dirección General de la Energía de la Comisión Europea para solicitar que inicie un procedimiento contra el Gobierno de España por vulneración de la normativa comunitaria sobre tarifas.
FAC