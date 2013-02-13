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FACUA pide a Cañete que informe de los controles que descartan la carne de caballo sin etiquetar

El ministro del ramo asegura que "no hay productos detectados", pero se desconoce si se han realizado inspecciones por parte del Gobierno o comunidades autónomas.

FACUA.org
España-13/02/2013
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FACUA-Consumidores en Acción pide al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que informe acerca de los controles por los que asegura que en España «no hay productos detectados» con carne de caballo, tras el

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