FACUA pide a Cañete que informe de los controles que descartan la carne de caballo sin etiquetar
El ministro del ramo asegura que "no hay productos detectados", pero se desconoce si se han realizado inspecciones por parte del Gobierno o comunidades autónomas.
FACUA.org
España-13/02/2013
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