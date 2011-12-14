FACUA pide a Consumo, Telecomunicaciones y Protección de Datos que investiguen el fraude masivo del virus de Facebook 'Sales en un vídeo'
Su objetivo era dar de alta a los usuarios en un servicio de SMS Premium. Froggie asegura que una de las empresas con las que contrata la difusión de publicidad puso en marcha una campaña fraudulenta sin su consentimiento. Se compromete con FACUA a poner en marcha un protocolo para canalizar las reclamaciones de los afectados.
FACUA.org
España-14/12/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha emprendido actuaciones en defensa de los afectados por el virus de Facebook que desde hace unos días se ha expandido por los muros de los usuarios de esta red social como si de un mensaje de un amigo se tratara, bajo reclamos como Sales en un vídeo.