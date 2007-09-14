FACUA pide a Industria que intervenga en las elevadas tarifas de los mensajes de móviles, que no han bajado en una década
Movistar, Vodafone y Orange mantienen intactas las tarifas de los SMS desde finales de los 90, frente a la bajada del 29,6% que según la CMT se produjo entre 2000 y 2006 en el ingreso medio por minuto facturado de las llamadas.
FACUA.org
España-14/09/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha dirigido hoy una carta al Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, para pedirle que intervenga en las elevadas tarifas de los mensajes de móviles, que no han bajado en una década pese a sus despropo