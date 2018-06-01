FACUA pide a Industria que obligue a Movistar a garantizar la cobertura telefónica en Calabrez (Asturias)
Los vecinos de la localidad no disponen de un acceso fluido a la red de telefonía y tienen que esperar semanas para la reparación de cualquier incidencia.
FACUA.org
Asturias-01/06/2018
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Ministerio de Industria para requerirle que obligue a Movistar a garantizar la cobertura telefónica en la localidad de Calabrez, en el concejo de Ribadesella (Asturias), cumpliendo así con el servicio básico universal que,