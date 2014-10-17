FACUA pide a la Agencia de Protección de Datos que investigue el fallo de seguridad de Dropbox
La asociación indica que de confirmarse la noticia de que siete millones de nombres de usuarios y contraseñas han sido filtradas, la empresa habría vulnerado el 'principio de seguridad de los datos'.
FACUA.org
España-17/10/2014
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De confirmarse el fallo de seguridad, la empresa habría vulnerado el 'principio de seguridad de los datos'. | Imagen: Dropbox In 30 Minutes (CC BY 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción ha remitido un escrito a la Agencia Española de Protección de Datos en el que solicita al organismo que investigue el supuesto fallo de seguridad de Dropbox. Esta semana se ha publicado la filtración de siete millones de nombres de usuarios