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FACUA pide a la Agencia de Protección de Datos que investigue el fallo de seguridad de Dropbox

La asociación indica que de confirmarse la noticia de que siete millones de nombres de usuarios y contraseñas han sido filtradas, la empresa habría vulnerado el 'principio de seguridad de los datos'.

FACUA.org
España-17/10/2014
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FACUA-Consumidores en Acción ha remitido un escrito a la Agencia Española de Protección de Datos en el que solicita al organismo que investigue el supuesto fallo de seguridad de Dropbox. Esta semana se ha publicado la filtración de siete millones de nombres de usuarios

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