FACUA pide a la CMT que actúe sobre las tarifas de Digital Plus por incumplir las condiciones del Gobierno
La Federación denuncia que los clientes de la antigua Vía Digital experimentarán una importante subida de tarifas cuando la nueva plataforma de televisión digital debería congelarlas hasta final de año e incrementarlas únicamente conforme al IPC en enero.
FACUA.org
Espa�ña-28/07/2004
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha demandado a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) que tome medidas ante la subida de tarifas que van a sufrir los usuarios de la antigua Vía Digital ante el comienzo de las emisiones de Digital +, fru