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FACUA pide a la Fiscalía que investigue la venta de un disfraz de "enfermera sexy" dirigido a niñas

La asociación alerta de la comercialización de trajes para fiestas presentados con fotos de modelos infantiles en las que se menoscaba su integridad.

FACUA.org
España-20/02/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a la Fiscalía de menores de Madrid que investigue la comercialización de un disfraz para niñas publicitado con un texto y una imagen que menoscaban la integridad de las menores.

Se trata del traje de «enfermera sexy

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