FACUA pide a la Junta Arbitral que traslade a Andreu los casos de preferentes con indicios de delito
En el último pleno del Consejo de Consumidores y Usuarios, el portavoz de FACUA reclamó al presidente de la Junta nacional que los árbitros remitan a la Justicia todos los contratos donde aprecien prácticas delictivas.
FACUA.org
España-10/06/2013
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado al presidente de la Junta Arbitral de Consumo Nacional, Adolfo Sequeira, que garantice que los árbitros encargados de dictar los laudos sobre las participaciones preferentes de Bankia remitan a la Justicia todos los casos e