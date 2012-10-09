FACUA pide a la Junta de Andalucía que las multas a la banca sean acordes al fraude de las preferentes
Ha anunciado que abrirá expedientes sancionadores a 19 entidades financieras tras haber recibido las denuncias de FACUA y numerosos usuarios afectados.
FACUA.org
Andaluc�ía-09/10/2012
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FACUA Andalucía ha pedido a la Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales que las multas a la banca sean acordes a las dimensiones del macrofraude de las participaciones preferentes.
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