FACUA pide a Protección de Datos que abra una investigación por el agujero de seguridad en Facebook
La asociación recomienda el cambio de contraseñas, principalmente a los usuarios que hayan instalado aplicaciones.
FACUA.org
Internacional-11/05/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que abra una investigación a Facebook por el agujero de seguridad que ha permitido a sus anunciantes acceder a perfiles, conversaciones, fotos y otros datos privados de sus m