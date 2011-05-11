Nuestras acciones

FACUA pide a Protección de Datos que abra una investigación por el agujero de seguridad en Facebook

La asociación recomienda el cambio de contraseñas, principalmente a los usuarios que hayan instalado aplicaciones.

FACUA.org
Internacional-11/05/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que abra una investigación a Facebook por el agujero de seguridad que ha permitido a sus anunciantes acceder a perfiles, conversaciones, fotos y otros datos privados de sus m

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos