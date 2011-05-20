FACUA pide a Protección de Datos que investigue a Google por los problemas de privacidad en Android
La asociación recomienda a los afectados actualizar el teléfono con la última versión de este sistema operativo y apagar la sincronización automática en el menú de configuración cuando se conecten a redes Wi Fi.
FACUA.org
Internacional-20/05/2011
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