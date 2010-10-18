FACUA pide a Protección de Datos que investigue la violación de las normas de confidencialidad de Facebook
Diez de las aplicaciones más populares han transmitido a anunciantes y otras empresas datos como los nombres de sus usuarios y, en algunos casos, los de sus amigos en la red social, incluso cuando habían configurado como confidencial esa información en sus perfiles.
FACUA.org
España-18/10/2010
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