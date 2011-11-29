FACUA pide a Protección de Datos que investigue un fallo en Facebook que permite enviar mensajes en nombre de otro usuario
La asociación recomienda no hacer pública la dirección de correo en los perfiles hasta que la red social solucione esta vulnerabilidad.
FACUA.org
España-29/11/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que abra una investigación a Facebook por un fallo de seguridad que permite el envío de mensajes privados en nombre de otra persona.
Basta con conocer la dirección de correo electrónico asociada