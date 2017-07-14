FACUA pide a Sanidad de Aragón que aclare si el nivel de protozoos en el agua suministrada es el adecuado
Investigadores de la Universidad de Zaragoza han publicado un estudio en el que advierten de la presencia en el líquido de quistes de Cryptosporidium y Giardia, microbios que pueden causar brotes de diarrea.
FACUA.org
Aragón-14/07/2017
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