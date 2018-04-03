FACUA pide a Sanidad de Asturias que resuelva definitivamente los problemas de sus servicios de pediatría
La asociación pone de manifiesto que los vecinos de las localidades de Ribadedeva, Peñamellera y Cabrales aún no cuentan con pediatras por lo que tienen que desplazarse a municipios cercanos.
FACUA.org
Asturias-03/04/2018
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