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FACUA pide a Sanidad de Asturias que resuelva definitivamente los problemas de sus servicios de pediatría

La asociación pone de manifiesto que los vecinos de las localidades de Ribadedeva, Peñamellera y Cabrales aún no cuentan con pediatras por lo que tienen que desplazarse a municipios cercanos.

FACUA.org
Asturias-03/04/2018
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FACUA-Consumidores en Acción se ha vuelto a dirigir a la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias para reclamarle que solucione las graves deficiencias de las áreas de pediatría de las localidades de Ribadedeva, Cabrales y Peñamelleras. La asociaci&oacut

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