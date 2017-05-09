FACUA pide al Ayuntamiento de los Corrales de Buelna que confirme cuándo abrirá la piscina cubierta
La asociación recuerda que las instalaciones llevan cerradas casi un año y medio y que las obras han estado paralizadas y se ha retrasado su finalización en alguna ocasión por la inconveniencia de los informes.
FACUA.org
Cantabria-09/05/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha pedido al Ayuntamiento de Corrales de Buelna (Cantabria) que confirme con seguridad la fecha de reapertura de la piscina cubierta de esta localidad, después de que ya se han retrasado de acuerdo con la primera fecha que se ofreció en un primer