Nuestras accionesSin uso desde diciembre de 2015

FACUA pide al Ayuntamiento de los Corrales de Buelna que confirme cuándo abrirá la piscina cubierta

La asociación recuerda que las instalaciones llevan cerradas casi un año y medio y que las obras han estado paralizadas y se ha retrasado su finalización en alguna ocasión por la inconveniencia de los informes.

FACUA.org
Cantabria-09/05/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha pedido al Ayuntamiento de Corrales de Buelna (Cantabria) que confirme con seguridad la fecha de reapertura de la piscina cubierta de esta localidad, después de que ya se han retrasado de acuerdo con la primera fecha que se ofreció en un primer

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos