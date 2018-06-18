FACUA pide al Consistorio de Aller (Asturias) que ponga en marcha las obras del polideportivo de Felechosa
La asociación ha sabido por su delegación territorial en el Principado del grave suceso acaecido en este concejo por el colapso de la infraestructura debido al uso de piezas que no tenían las características mínimas exigibles.
FACUA.org
Asturias-18/06/2018
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FACUA-Consumidores en Acción solicita al Ayuntamiento de Aller que ponga en marcha las obras que tiene previstas para volver a dar funcionamiento al polideportivo de Felechosa, que se hundió el pasado mes de febrero por la nieve.
La asociación ha tenido conocimiento, a