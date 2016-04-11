Nuestras accionesDada la insuficiencia del bono social

FACUA pide al Gobierno que apruebe una norma que impida el corte de suministros a familias vulnerables

La asociación reclama que asuma estas competencias y proteja a los afectados por pobreza energética tras el fallo del Constitucional que imposibilita que las comunidades autónomas legislar sobre la cuestión.

FACUA.org
España-11/04/2016
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FACUA-Consumidores en Acción insta al Gobierno a que apruebe una norma estatal que impida el corte de suministro a las familias más vulnerables, después de que el Tribunal Constitucional haya tumbado el decreto catalán sobre pobreza energética argumentando que i

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