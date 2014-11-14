FACUA pide al Gobierno que deje de esconder el bono social y amplíe sus beneficiarios en vez de reducirlos
Las compañías eléctricas deben ser obligadas a desarrollar campañas informativas eficientes, claras y masivas sobre este descuento, desconocido para el 48% de los consumidores, según una encuesta de la asociación.
FACUA.org
España-14/11/2014
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FACUA-Consumidores en Acción exige al Gobierno que deje de esconder el bono social eléctrico y amplíe sus beneficiarios en vez de reducirlos. Se trata del único instrumento dispuesto para proteger a los usuarios más vulnerables, cuya existencia desconoce el 48%,