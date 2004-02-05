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FACUA pide al Gobierno una sanción ejemplarizante contra Movistar, que podría ingresar cientos de millones extra cobrando las llamadas que comunican

La Federación denuncia a Telefónica Móviles ante los organismos competentes de los ministerios de Sanidad y Consumo y Ciencia y Tecnología e informa al Defensor del Pueblo de las irregularidades cometidas por la empresa al ocultar a sus clientes la modificación de las condiciones de su buzón de voz.

FACUA.org
España-05/02/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado hoy a Telefónica Móviles por ocultar a los usuarios la modificación de las condiciones de su servicio de buzón de voz, que ahora se activa cuando los teléfonos comunican y quien llama pa

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