FACUA pide al Instituto Nacional de la Seguridad Social que retire los 901 de atención a los ciudadanos
Los ofrece sin explicar que las llamadas a los números de tarificación especial no están incluidas en las tarifas planas de fijos y móviles.
FACUA.org
España-03/08/2017
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FACUA-Consumidores en Acción reclama al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que retire de inmediado los teléfonos 901 con los que gestiona la atención al ciudadano y los sustituya por líneas con prefijos geográficos.
En una carta remitida a e