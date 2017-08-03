Nuestras accionesReclama que se sustituyan por teléfonos gratuitos o números geográficos

FACUA pide al Instituto Nacional de la Seguridad Social que retire los 901 de atención a los ciudadanos

Los ofrece sin explicar que las llamadas a los números de tarificación especial no están incluidas en las tarifas planas de fijos y móviles.

FACUA.org
España-03/08/2017
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FACUA-Consumidores en Acción reclama al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que retire de inmediado los teléfonos 901 con los que gestiona la atención al ciudadano y los sustituya por líneas con prefijos geográficos.

En una carta remitida a e

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